PSG : Neymar a offert une garantie à Tuchel

L’entraîneur Thomas Tuchel a révisé son jugement à propos de la mise en place du 4-4-2. Neymar aurait été décisif.

« Il est nécessaire de jouer avec trois joueurs au milieu pour stabiliser et contrôler le match mais aussi aider dans tous les espaces défensifs. À ce niveau, ce système (à quatre attaquants) ne donne pas assez d’équilibre. Demandez aux joueurs défensifs de mon équipe, ils ont le même avis. C’était très risqué de le faire à Madrid et on est heureux d’être revenu avec un nul », avait prévenu Thomas Tuchel fin novembre, à propos de la possibilité de voir les quatre fantastiques du PSG alignés ensemble.

Neymar promet que les attaquants feront l’effort

Depuis, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule et tend finalement à adopter ce fameux 4-4-2 incluant ses quatre cadors offensifs, Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Pourquoi a-t-il revu son jugement ? Lors de ses déclarations de novembre, un point était mis en avant par l’Allemand : la cohésion et les efforts défensifs pour éviter que les milieux de terrain ne soient débordés.

Selon L’Equipe, Neymar aurait convaincu Thomas Tuchel de faire confiance aux attaquants. En fin d’année dernière, ce dernier aurait posé le débat à ses troupes, expliquant qu’il avait besoin que chacun fasse l’effort défensif pour permettre à ce 4-4-2 d’exister et de gagner. A quoi la star brésilienne aurait répondu devant le coach et ses coéquipiers : « OK, on fera les efforts ». Depuis, les attaquants font effectivement les efforts, le dispositif a été maintenu et donne satisfaction. Il conviendra toutefois de confirmer ce dernier points face à des adversaires plus forts.

