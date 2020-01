PSG : Neymar rend un triple hommage à Kobe Bryant

La mort de Kobe Bryant dans un tragique accident a ému bien au-delà du monde du basket. Neymar lui a rendu hommage dimanche soir.

Kobe Bryant est mort dimanche en Californie, dans le crash de son hélicoptère privé. Sa fille Gianna, 13 ans, ainsi que 7 autres personnes ont péri avec lui. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Cette tragédie a aussitôt ému le monde entier, le monde du basket-ball évidemment, mais également bien au-delà. Depuis Lille où il a inscrit un doublé hier soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (0-2), Neymar lui a rendu hommage pendant et après la rencontre.

Une grande tristesse pour Neymar

Pendant, en montrant le nombre 24, soit le numéro du maillot de la légende des Los Angeles Lakers, et en joignant ses mains pour une prière, après avoir marqué son deuxième but sur penalty. Après, en affichant sa tristesse au micro de Canal+. « J’ai été voir les messages sur les réseaux sociaux à la mi-temps, j’ai vu que Kobe était mort. C’est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket, pour tout ce qu’il a fait pour le sport. Je le connaissais et j’ai fait cette célébration pour lui, avec son numéro. J’espère qu’il reposera en paix », a-t-il confié ému.

En octobre 2017, Kobe Bryant était venu au Camp des Loges où il avait pu rencontrer les joueurs du Paris Saint-Germain, Neymar en tête, mais aussi Kylian Mbappé et tous les autres. « J’ai passé du temps à poser des tas de questions pour comprendre la manière de faire de ces grands joueurs. J’ai été très impressionné par ce que j’ai vu », avait alors confié l’Américain. « Triste journée pour nous dans le sport, pour nous fans et surtout pour la famille et les amis de Kobe. Tu as fait la légende avec tes mains, merci d’avoir exalté ce sport Kobe… Que Dieu réconforte le cœur de ta famille et de tes amis », a ajouté Neymar sur Instagram.

Images de IconSport