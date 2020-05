PSG : des nouvelles rassurantes de Neymar

Actuellement au Brésil, l’attaquant du PSG Neymar a donné de ses nouvelles, s’exprimant en particulier sur son état de forme.

Avec l’arrêt des compétitions mais aussi des entraînements collectifs en France, il existe un risque que des joueurs s’éparpillent, certains étant rentrés dans leur pays d’origine pour passer le confinement, et n’entretiennent pas correctement leur forme physique. Neymar par exemple, est toujours au Brésil. Difficile dans ces conditions pour le Paris Saint-Germain de le surveiller. Mais l’attaquant de 28 ans affirme être le plus sérieux possible pour revenir en forme quand le moment sera venu.

Neymar travaille dur pour être prêt quand le PSG le rappellera

« L’objectif est d’être prêt quand les dirigeants annonceront le retour des activités du club. Ainsi, je serai dans la meilleure forme possible. Je suis ici, je m’entraîne dur, avec le même rythme et la même fréquence qu’en club. Je m’entraîne encore plus dur en réalité, avec plus d’exercices pour compenser le manque de matchs. Bien sûr, je manque de compétition, mais mon préparateur physique Ricardo Rosa m’a donné un programme que j’ai suivi à la lettre », a assuré Neymar, des propos rapportés par la BBC.

En dépit de l’arrêt définitif de la Ligue 1 entériné par la Ligue de Football Professionnel, le Paris Saint-Germain n’en a pas terminé avec la saison en cours. Le club de la capitale pourrait encore disputer les finales de la Coupe de la Ligue (face à Lyon) et de la Coupe de France (contre Saint-Etienne), ainsi que la Ligue des Champions (le PSG est qualifié pour les quarts de finale), que l’UEFA espère pouvoir poursuivre en août.

