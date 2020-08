PSG – OL : Tuchel et Garcia pensent à la même chose

Les entraîneurs Thomas Tuchel (PSG) et Rudi Garcia (OL) veulent vite tourner la page Coupe de la Ligue. Ils pensent déjà à un autre défi majeur.

Rappelons que c’est le Paris Saint-Germain qui a vaincu l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens se sont imposés face aux Gones lors de la séance des tirs au but (0-0, 6 t.a.b à 5). Après le match, Tuchel a souligné le fait que son équipe a remporté son « quatrième trophée » cette saison. C’est « le maximum en France ». Pour lui, « il fallait souffrir pour y arriver face à une bonne équipe qui va disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions ». Au final, Thomas Tuchel est « très fier » de son escouade qui comporte « des gars fiables ».

L’ancien technicien de Dortmund a quand même montré un certain agacement. C’était lorsqu’un journaliste lui a fait remarquer que le PSG a marqué seulement 1 but en 2 matches officiels… « Et quoi ? On a seulement de la chance et pas de qualités, écrivez-le… Vous trouvez toujours du négatif à dire. Il y a 99 points positifs mais vous cherchez le 100e négatif. Ce n’est pas une excuse mais c’est comme ça », a-t-il lâché. Puis Tuchel s’est exprimé à propos du quart de finale de la C1 que le Paris Saint-Germain disputera contre l’Atalanta Bergame le 12 août.

Tuchel et la question du rythme

Il croit franchement qu’il faudra « encore plus d’intensité » pour une raison précise. « L’Atalanta aura un avantage, cette équipe ayant plus de rythme. Nous, on en aura moins. On devra trouver des solutions. On a douze jours pour se préparer. Je n’ai pas encore vu de matches de l’Atalanta. Ça va commencer demain « ce samedi », a-t-il expliqué. Troisième de Serie A, à seulement une journée de la fin, le club de Bergame est assuré de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les hommes de Gian Piero Gasperini n’auront donc aucune pression avant d’affronter le PSG. En effet, le club de la capitale française aura le statut de favori avant le coup d’envoi.

Pour sa part, Rudi Garcia a déclaré que les Parisiens ont été « meilleurs » que les Lyonnais… « sur l’exercice des tirs au but ». A part cela, le coach français croit que son équipe a montré deux visages différents lors du temps réglementaire. « C’était un match fermé, il n’y a pas eu beaucoup d’occasions, quelques frappes parisiennes pour des parades de Lopes. On a réussi une très bonne première période, puis une moins bonne deuxième mi-temps. Mais je vais féliciter les joueurs pour le contenu, on n’a pas à rougir », a-t-il mis en avant.

Garcia table sur la récupération

Forcément, Garcia a évoqué le 8e de finale retour de la C1 contre la Juventus qui aura lieu le 7 août. L’ancien entraîneur de l’OM pense qu’il faudra être « un peu meilleurs offensivement pour marquer ». Toutefois, Rudi Garcia a rappelé que c’était seulement le « premier match de compétition » pour l’OL contre le PSG. A ses yeux, c’est clairement « une bonne base de travail » avant de défier la Vieille Dame qui s’était inclinée en 8e de finale aller au Parc OL (0-1).

« On a beaucoup souffert physiquement et la récupération sera un élément important. On va devoir travailler dessus. (…) On va rentrer très tard donc on sera très pointu sur la récupération », a insisté Garcia. Au final, lui et Thomas Tuchel sont vraiment obnubilés par la prochaine échéance européenne. La finale de la Coupe de la Ligue était une parenthèse, qui a servi de test grandeur nature, avant les deux chocs PSG – Atalanta et Juventus – OL…

Images de IconSport