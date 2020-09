PSG : cette fois c’est sûr, Tuchel est devenu complètement fou

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a beaucoup aimé la prestation de son équipe face à l’OM (0-1) dimanche soir. C’est grave docteur.

Suffisamment inhabituel pour être souligné, le Paris Saint-Germain reste sur trois défaites sans marquer de but. 1-0 à chaque fois, face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, puis en championnat à Lens jeudi et contre Marseille ce dimanche. Ca ne tourne plus très rond à Paris, amoindri par de multiples absences liées au coronavirus, qui subit aussi sans doute le contrecoup de la finale perdue face aux Bavarois, et qui a perdu ses nerfs face aux Olympiens, en témoignent les cartons rouges reçus par Neymar, Layin Kurzawa et Leandro Paredes.

Pour Tuchel, le PSG a livré une performance exceptionnelle

Thomas Tuchel pourrait se montrer très agacé par la situation. Pourtant, s’il n’est pas satisfait par le résultat ni par les dernières minutes de la partie, l’Allemand a beaucoup aimé la prestation de son équipe face à l’OM. « Ca arrive de perdre un match par malchance. On a contrôlé tout le match. C’était exceptionnel comme performance. Sur le plan individuel et collectif c’était très, très bien », a-t-il osé en conférence de presse. Etait-il vraiment dans son état normal pour juger la prestation de son équipe de la sorte ? Nous prend-il à ce point pour des idiots ?

« Je ne suis pas du tout en colère, le défi est de séparer la performance du résultat. Je n’aime pas le résultat, je n’aime pas notre réaction dans les trois dernières minutes. Mais on a fait un grand match, une grande performance », a-t-il poursuivi. « Je suis très content des efforts de mon équipe. Si on continue de jouer comme ça, on va gagner tous les matchs. Je suis très content. Ce n’est pas habituel pour nous de ne pas marquer. Il faut revenir sur le contexte de ce match. On a des statistiques exceptionnelles. C’était un grand match. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis content en tant qu’entraîneur », a insisté Tuchel. On n’a visiblement pas vu le même match.

