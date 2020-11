Le PSG fait pression sur Neymar

Le PSG est inquiet pour Kylian Mbappé et surtout Neymar, tous deux convoqués en sélection malgré leurs blessures.

« Certes, il n’a pas joué en C1, mais il n’y a pas de certitude comme quoi il pourrait ne pas être disponible. Si je le mets dans la liste, c’est qu’il y a de très fortes probabilités qu’il soit disponible pour nos matchs. Pas pour celui de mercredi (contre la Finlande) mais pour celui de samedi (face au Portugal en Ligue des Nations) », a expliqué Didier Deschamps au moment de justifier la convocation de Kylian Mbappé en équipe de France alors qu’il est actuellement forfait avec le Paris Saint-Germain (il sera de nouveau absent ce samedi face à Rennes).

Le PSG a tenté de convaincre Neymar de rester à Paris

Une situation que partage également Neymar. Absent à cause d’une blessure aux adducteurs, le Brésilien a été convoqué par son sélectionneur Tite pour affronter le Venezuela et l’Uruguay les 13 et 17 novembre en éliminatoires du Mondial 2022. « C’est le droit de l’équipe nationale d’appeler des joueurs, on ne peut rien y faire. Je préfère toujours, quand des garçons sont blessés et ne peuvent pas jouer, qu’ils restent au club. Mais on fait confiance aux équipes nationales pour leur prodiguer les soins nécessaires », a réagi l’entraîneur parisien Thomas Tuchel.

Selon UOL, le club de la capitale aurait tenté de convaincre la star auriverde de décliner sa convocation. Mais sans succès, puisque Neymar va bel et bien traverser l’Atlantique pour rejoindre la Seleçao. Médecin de l’équipe, Rodrigo Lasmar a tenté de rassurer les Parisiens. « J’ai des contacts fréquents avec le médecin du PSG et nous connaissons la condition physique de Neymar depuis le jour de sa blessure en Ligue des Champions. Nous suivrons de près son évolution. (…) Le département médical et Tite ont été catégoriques en disant à Leonardo qu’il ne risquerait jamais la santé des athlètes qu’il convoque », a-t-il écrit dans un communiqué.

