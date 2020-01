PSG : deux chiffres prouvent une chose importante

Les propriétaires qatariens peuvent se vanter d’avoir faire grandir considérablement le PSG depuis leur arrivée il y a plus de 8 ans.

Pour s’en convaincre, il suffit de prendre en compte un classement intéressant diffusé par Forbes. Ce dernier vise à établir la liste des clubs qui ont le plus amélioré leur valorisation en l’espace de 10 ans. Aujourd’hui, le PSG est évalué à 1 milliard d’euros et sa progression est estimée à +992% ce qui est un chiffre colossal ! Le leader du classement établi par Forbes est la franchise des Golden State Warriors. Cette dernière, qui évolue en NBA, vaut 3,3 milliards d’euros (+1011%). Dans ce top 10, le basket américain est mis à l’honneur.

Si on excepte le Paris Saint-Germain, il n’y a que Manchester City (4e) qui arrive à y figurer (2,4 milliards d’euros, +767%). Interrogé par Le Parisien, l’économiste Christophe Lepetit a tenté d’expliquer la progression immense du PSG sur la scène mondiale. « La progression de 900 % s’explique par le fait que le club partait de très bas. On est passé d’un club qui ne valait plus grand-chose, avec des problèmes de supporters et peu de joueurs au portefeuille, à une marque de sport internationale, valorisée à plus d’un milliard de dollars », a-t-il analysé.

Le PSG peut encore viser plus haut !

Pour lui, ce sera « compliqué de maintenir de tels scores de croissance ». En effet, le le club de la capitale française a atteint un très bon niveau en termes de valorisation. Malgré cela, Lepetit est confiant pour les années à venir en ce qui concerne le PSG. Il pense qu’au fil du temps, l’écurie pourra s’affranchir en partie de la manne financière des Qatariens. « Au départ, le PSG a eu besoin des financements de son actionnaire. La puissance financière du Qatar a permis d’amorcer la pompe. »

« Aujourd’hui, on se rend compte que très progressivement mais très prochainement, le PSG ne sera plus dépendant de ses sponsors qatariens. » Cela s’explique par les revenus qui découlent des « activités sportives et extra-sportives » ainsi que « sa valorisation ». Christophe Lepetit a répété que le Paris Saint-Germain « deviendra une vraie marque internationale ». Le fait d’obtenir « la propriété du Parc des Princes » et/ou de « conquérir un titre européen » (Ligue des Champions) boosterait encore le club français.

