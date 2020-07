PSG : la réaction des Ultras face à la polémique

Pointés du doigt pour ne pas avoir respecté les gestes barrières lors du match face à Beveren, les Ultras du PSG s’expliquent.

Le Parc des Princes a de nouveau ouvert ses portes au public vendredi dernier, lors du match amical face à Beveren (7-0). Près de 5 000 spectateurs ont pu prendre place en tribunes, parmi lesquels de nombreux supporters du Collectif Ultras Paris. Malheureusement, la distanciation sociale n’a pas été respectée ce qui leur a valu des critiques. Leur président Romain Mabille a fait amende honorable.

Les Ultras reconnaissent leur erreur

« On a sous-estimé l’engouement qu’il allait y avoir. On s’est laissé aller par l’enthousiasme du match. On l’a très mal géré, je suis entièrement d’accord, mais on n’est pas irresponsables. On discute depuis des semaines sur la manière de revenir au stade et en sécurité. Il n’y avait pas de mauvaise volonté de notre part », a-t-il plaidé. « Nous comptons réctifier le tir mardi » pour la réception du Celtic Glasgow.

« On la vit mal (la polémique), parce que ce n’était pas du tout l’objectif de notre venue. On s’était dit que ça allait être difficile d’associer le mouvement ultra et le retour en tribunes. Mais on a essayé de le faire. Certes, on s’est trompé sur certaines choses, mais il n’y avait pas de mauvaise intention. On ne voulait pas être irresponsables, ni mettre les gens en danger. On voulait juste organiser le retour des supporters en tribunes de la meilleure façon. Ça ne partait pas d’un mauvais sentiment », a expliqué Romain Mabille au micro de RMC Sport.

Le CUP renonce aux deux finales

A noter, le CUP a d’ores et déjà renoncé à assister aux finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, faute de billets en nombre suffisant. « Alors que l’opportunité d’ajouter deux lignes au plus grand palmarès français se profile, nous regrettons le faible nombre de places allouées aux supporters parisiens. Il n’était pas concevable que nous fassions un tri entre nos membres et de participer à ces finales sans l’ensemble du peuple parisien ! De ce fait, le Collectif Ultras Paris ne sera pas présent pour les finales de coupes », a prévenu le Collectif par le biais d’un communiqué.

Images de IconSport