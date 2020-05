Par le biais d’une étude, diffusée chaque année, le cabinet KPMG détermine la valeur des clubs. Le PSG n’est pas si bien classé que cela…

Notez tout d’abord que KPMG mise sur une méthodologie précise pour établir ce classement. Le cabinet prend en compte cinq éléments majeurs. Il s’agit du profit de chaque club, de sa popularité à l’échelle mondiale, de ses recettes liées spécifiquement aux droits TV et enfin de sa possession, ou non, de son stade. Pour cette année 2020, on retrouve le Real Madrid à la première place. Les Merengue ont une valorisation économique de 3,47 milliards d’euros. Manchester United (2e, 3,34 milliards) et le FC Barcelone (3e, 3,19 milliards) complètent le podium.

Quid des clubs français ? Sans surprise, c’est le PSG qui est l’écurie de Ligue 1 la mieux cotée par KPMG. Mais le club de la capitale française ne fait même pas partie du « Top 5 ». En effet, le Paris Saint-Germain est « seulement » à la neuvième place avec un chiffre de 1,9 milliard. Toutefois, force est de constater que la progression de l’écurie parisienne est colossale. En l’espace de seulement quatre ans, la valorisation du PSG a bondi de… 127%. Cela s’explique notamment par l’amélioration de la réputation du club à l’échelle mondiale ou encore par l’augmentation des droits TV.

Le PSG et… qui d’autre en France ?

Si on excepte le PSG sur le sol français, il faut descendre plus bas dans le classement pour trouver la trace d’un autre club. Il s’agit de l’OL qui est vingtième. L’écurie gérée par le président Jean-Michel Aulas vaut, d’après KPMG, 543 millions. Là aussi, il convient de saluer la belle croissance de l’Olympique Lyonnais qui dépasse même celle du PSG avec 193% en quatre ans. Le fait d’être propriétaire du Parc OL est clairement un point très positif pour Lyon dans le cadre de cette étude.

