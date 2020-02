Mercato / PSG : l’erreur à éviter pour le duo Neymar – Mbappé

Interrogé par Le Parisien, Ricardo s’est exprimé au sujet de Neymar et Kylian Mbappé qui sont les deux superstars du PSG.

Tout d’abord, la légende parisienne a indiqué penser franchement que Neymar était « heureux à Paris ». A ses yeux, « son bonheur » dépend beaucoup « de la Coupe d’Europe ». En effet, l’attaquant brésilien est « ambitieux » et « veut toujours plus ». Ricardo est persuadé que Neymar est venu au PSG afin de « remporter la Ligue des Champions ». Il considère que le natif de Mogi das Cruzes voulait quitter le club, lors du dernier mercato estival, « à cause des résultats ». L’élimination piteuse contre Manchester United en 8es de finale, la saison passée, a donc pesé dans la balance…

A propos de l’affaire de viol présumé, Ricardo a indiqué que cela n’avait « rien à voir avec la ville et encore moins avec le club ». Il s’agit simplement d’une « histoire triste », d’un « mauvais choix ». Aujourd’hui, Ricardo pense franchement que « Ney » est le troisième meilleur joueur du monde. « Il passe toujours après Messi et Cristiano Ronaldo. Mais si on ne parle que de la qualité technique, il rivalise avec eux, il est même au même plan que Messi. Mais un footballeur ne se résume pas à ses qualités techniques », a-t-il nuancé.

Garder Neymar et Mbappé + fortifier le mental !

Forcément, Ricardo aimerait bien que Neymar mais aussi Mbappé restent encore un paquet d’années au PSG. A ses yeux, c’est très important que le club arrive à garder des joueurs de ce calibre. « Ils sont capables de changer un match et de permettre au PSG de gagner plusieurs Coupes d’Europe. Le plus dur est de remporter la première. Les investissements de Paris auraient dû lui permettre de gagner plus, en trois ou quatre ans. »

« Finalement, ils n’ont pas fait mieux que le PSG des années 90 en Coupe d’Europe. » Avant le choc face à Dortmund ce mardi soir (8e de finale aller de la Ligue des Champions), Ricardo a expliqué qu’il fallait « trouver des joueurs capables de faire des différences par leurs capacités techniques mais surtout mentales, en soutenant la pression ». Au Westfalenstadion, l’entraîneur Thomas Tuchel devra clairement aligner des éléments qui auront un mental en acier…

Images de IconSport