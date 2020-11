PSG : Tuchel accable ses joueurs

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a pointé du doigt son équipe, tenue en échec face à Bordeaux samedi soir en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne va pas fort actuellement. Battus (3-2) à Monaco le week-end dernier après avoir mené 2-0 à la mi-temps, vainqueurs mais sans jamais convaincre face à Leipzig (1-0) mardi soir en Ligue des Champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont de nouveau trébuché samedi soir au Parc des Princes contre Bordeaux (2-2), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1.

Rapidement devancés sur un but contre son camp de Timothée Pembele, les hommes de Thomas Tuchel avaient pourtant réussi à reprendre l’avantage avant la pause par Neymar et Moise Kean. Mais ils ont de nouveau lâché prise au retour des vestiaires, encaissant un but de Yacine Adli. Le scenario n’a pas du tout plu à l’entraîneur parisien.

Tuchel – « ce n’est pas sérieux »

« On a perdu cette deuxième mi-temps. Pourquoi ? Je n’ai pas d’explication, je ne vois pas de raison à une différence pareille. On ne peut pas jouer une deuxième mi-temps comme ça, on a assez de temps pour récupérer avant Manchester. Je suis très déçu. Je ne veux pas accepter notre deuxième mi-temps. Jouer un match de L1 comme ça n’est pas sérieux », a-t-il critiqué après la partie.

« Sans efforts, c’est mérité, on ne peut pas gagner. J’ai vraiment eu l’impression que ça suffisait une fois contre Monaco (2-3) mais je me suis trompé. Pour moi, on a perdu ce match, car je ne peux pas accepter la seconde mi-temps », a asséné Tuchel, très critique à l’égard de ses joueurs qu’il espère voir à un autre niveau et beaucoup plus constants sur la durée du match à Manchester United mercredi prochain en Ligue des Champions.

