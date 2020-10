PSG : Tuchel explique pourquoi il a pris un risque avec Mbappé

Kylian Mbappé a marqué un doublé à Nimes (0-4) vendredi soir lors de la 7e journée de Ligue 1, 48 heures seulement après sa sortie en Bleu.

Kylian Mbappé avait déjà disputé les 90 minutes du match en Croatie (1-2) où il avait été buteur mercredi en Ligue des Nations. Seulement 48 heures et un voyage Zagreb – Paris – Nîmes plus tard, on pouvait douter de sa titularisation face aux Crocos hier soir pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Mais confronté à de nombreuses absences, Thomas Tuchel a finalement choisi de l’aligner. Il s’en est expliqué en conférence de presse.

Mbappé voulait absolument jouer

« Kylian voulait absolument jouer, il m’a dit qu’il se sentait très bien. Alors on a pris la décision de faire le 4-3-3 comme à Nice pour qu’il ait plus de liberté », a-t-il confié après la victoire (0-4). « Et comme cela, on peut fermer derrière lui un peu plus facilement. C’était le choix, car on voulait une sentinelle devant les défenseurs. Et l’accélération de Mbappé est importante pour nous, on l’a vu », a ajouté le coach allemand.

Si le risque de blessure était forcément accru par la répétition des matchs en si peu de temps, tout s’est finalement bien passé pour le PSG et Mbappé, auteur d’un superbe doublé avant de laisser sa place à la 84e minute au revenant Jesé. Tuchel espèrera désormais que son jeune attaquant ne subira pas le contre-coup dans quatre jours à l’occasion du choc face à Manchester United en Ligue des Champions.

