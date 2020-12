PSG : Tuchel lance un message et félicite deux joueurs en particulier

Thomas Tuchel peut se sentir soulagé après la victoire (1-3) à Manchester. Mais le PSG doit encore finir le travail la semaine prochaine.

Avec un doublé de Neymar et un but de Marquinhos, le PSG a conquis une victoire (1-3) extrêmement importante sur le terrain de Manchester United mercredi soir. Une victoire qui a mis beaucoup de temps à se dessiner et qui a même un temps paru compromise quand l’équipe parisienne prenait le bouillon face aux Red Devils en début de seconde période, avec plusieurs occasions en or pour Anthony Martial et Edinson Cavani notamment. Mais l’essentiel est finalement là.

Tuchel rappelle que la qualification n’est pas totalement acquise

Sauf catastrophe, à savoir une défaite au Parc contre Basaksehir combinée à un nul entre Leipzig et Manchester dans l’autre match du groupe, les coéquipiers de Neymar verront les 8es de finale de la Ligue des Champions. Pour autant, si son équipe est désormais sur la voie royale, Thomas Tuchel refuse de crier victoire trop tôt. « On est presque qualifié, mais pas encore. Je ne veux pas laisser un seul gars croire qu’on a tout fait maintenant. C’était un pas difficile pour nous et on doit faire le dernier pas maintenant. Pour ça, il faudra jouer avec la même mentalité », a prévenu l’Allemand.

Marquinhos et Neymar au top

Au pied du mur avant le match, le PSG a pu compter sur Marquinhos ainsi que Neymar qui ont été les deux grands leaders du succès. « Neymar a encore été décisif et pourtant il n’est pas à 100%. Comme Marquinhos, il avait déjà été décisif pour nous au Portugal. Ce sont des leaders qui prennent leurs responsabilités », a salué Tuchel. « Je pense que Marqui est aussi très responsable de ce résultat et de la manière », a-t-il insisté à propos du capitaine du PSG qui a redonné l’avantage à son équipe dans une période compliquée.

Images de IconSport