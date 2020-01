PSG : des bons points et une inquiétude pour Tuchel

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a félicité son équipe pour son match livré à Reims (0-3) et croise les doigts pour Marquinhos.

Solide leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se rapproche déjà d’un doublé. A condition de battre Lyon le 4 avril prochain. Les troupes de la capitale ont en effet conquis leur billet pour la finale de la Coupe de la Ligue mercredi soir, en s’imposant à Reims (0-3). Si la rencontre n’a pas été très emballante loin de là, Thomas Tuchel s’est évidemment réjoui du résultat.

Tuchel satisfait de ses hommes

« On a fait les bons efforts défensivement, c’était super bien et nécessaire. (Peu d’occasions ?) Mais quelle équipe a beaucoup d’occasions contre Reims ? Personne. Cela compte aussi, ils sont dangereux, notamment avec des coups de pied arrêtés. Après, on a trouvé des espaces. Encore plus facilement en 2e mi-temps », a jugé l’entraîneur parisien. « C’était important de jouer comme on l’a fait. Super sérieux, avec beaucoup d’efforts, de la patience et efficacité sur coups de pied arrêtés », a-t-il félicité.

Marquinhos blessé

Une mauvaise nouvelle en revanche, Marquinhos a dû quitter ses coéquipier prématurément en seconde période sur blessure. « Il a senti quelque chose aux ischios-jambiers, c’est pour ça qu’il a préféré sortir. Ce n’est pas trop grave mais c’est vraiment dommage. On a absolument besoin de Marquinhos, c’est un joueur-clé pour nous », a regretté Thomas Tuchel qui espère désormais pouvoir le récupérer avant le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund, prévu le 18 février.

Images de IconSport