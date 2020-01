PSG : Tuchel ne mâche pas ses mots

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel n’a pas passé une soirée très agréable à Lorient (0-1) dimanche soir en 16es de finale de Coupe de France.

Le Paris Saint-Germain a dû patienter avant de venir à bout de Lorient (0-1) dimanche soir en 16es de finale de la Coupe de France. Face au leader de Ligue 2, les hommes de Thomas Tuchel ont dû leur salut à un but de Pablo Sarabia (80e) de la tête sur une passe aérienne de Thiago Silva. L’entraîneur parisien ne s’en cache pas, il n’a pas passé une bonne soirée.

Un match de merde pour Tuchel

« C’était un match de merde… C’est l’hiver… mais c’est comme ça. Ça a été super dur. Le terrain est super dur, le ballon a été… je ne vais pas le dire, c’est n’importe quoi », a-t-il râlé au micro d’Eurosport. « C’est une équipe très serrée, en 5-4-1, à 20 mètres devant la cage et c’est dur. On devait être patients et ne pas perdre la tête, mais je suis très heureux parce qu’on inscrit un but décisif et on a défendu sérieusement. C’est comme ça en Coupe », a ajouté Thomas Tuchel.

Le match a été difficile en particulier pour Mauro Icardi, improductif pour le 3e match d’affilée alors qu’il avait pris l’habitude de marquer à quasi chacune de ses sorties. « Oui, c’était très difficile pour lui, mais c’est comme ça dans la vie d’un attaquant. Lorsque les lignes sont resserrées comme ça, c’est super dur. Mais il est là, il est costaud et peut-être un peu trop utilisé en ce moment. Malheureusement, Edi (Cavani) est blessé et on ne peut pas le changer parce qu’il est le seul gars disponible comme point de fixation. Mais je suis content de lui », a constaté l’Allemand.

