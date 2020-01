PSG : Tuchel livre ses vérités sur le mercato

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel s’est exprimé sur le mercato d’hiver, et notamment sur les cas Edinson Cavani et Leandro Paredes.

A l’instar de l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain devrait être discret lors de ce mercato d’hiver. Pas pour des raisons financières comme son dauphin phocéen, mais parce que Thomas Tuchel dispose déjà d’un effectif suffisant qui n’a pas grand besoin d’être retouché. Le directeur sportif Leonardo avait annoncé avant les vacances ne pas vouloir bouger en ce mois de janvier. Pour autant, certains cas restent en suspens, comme Edinson Cavani ou Leandro Paredes.

Cavani et Paredes devraient rester à Paris

Interrogé sur la question, l’entraîneur parisien a présumé que ces deux joueurs devraient rester dans la capitale. « Paredes a joué beaucoup sur la fin de l’année, il a montré qu’il peut être un joueur important pour nous, qu’il est capable d’avoir de l’influence sur notre jeu. Pour Edinson, j’ai déjà dit que c’était dur pour lui d’être blessé plusieurs fois. Il a perdu le rythme et les autres ont fait super bien. Il est là maintenant et il travaille. Tout le monde se prépare de la meilleure façon pour être là quand il faut. J’ai confiance en eux et je pense qu’ils vont rester », a-t-il confié en conférence de presse.

Tuchel ne s’attend pas à recevoir des renforts

S’il devait finalement laisser partir un ou deux joueurs, le PSG compenserait-il leur départ par des recrues ? « Je ne peux pas dire non ou oui, car le foot va vite. Mais je n’ai rien à demander, j’adore mon équipe et mes joueurs. On a créé une belle atmosphère, une certaine complicité. Si les choses arrivent, d’accord. Mais comme l’avait dit Leonardo, c’est lui qui parle du mercato », a répondu l’Allemand, heureux de l’effectif à sa disposition et qui ne s’attend pas à recevoir des renforts cet hiver.

Images de IconSport