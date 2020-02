OL – ASSE : Ruffier, le derby… Puel sur un champ de mines

Lors d’un point presse, l’entraîneur de Saint-Etienne, Claude Puel, a évoqué plusieurs sujets liés au prochain derby contre Lyon

Ce duel aura lieu au Parc OL le 1er mars prochain dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Au classement, Saint-Etienne occupe une inquiétante 15e place. De son côté, Lyon est seulement 7e. Au final, ces positions sont très décevantes pour des clubs de ce calibre. Interrogé avant ce OL – ASSE, Puel a été interrogé à propos de son groupe. Une fois encore, le coach stéphanois a choisi de se passer des services de Stéphane Ruffier.

« Les conditions ne sont pas requises pour son retour dans le groupe pour ce match. C’est de la cuisine interne », a confié le technicien. A propos du duel contre les Gones, Claude Puel a souligné le fait que ce dernier s’annonçait compliqué sur le papier. « On sera à l’extérieur, sans nos supporters, face à une équipe avec un nouvel entraîneur qui a bien négocié son match de Ligue des Champions face à la Juventus(1-0) », a-t-il rappelé.

Puel sent que ses joueurs sont « prêts »

Pour lui, « c’est toujours un match différent » lorsqu’une équipe européenne doit se replonger en Ligue 1. Néanmoins, l’ancien coach de… l’OL a mis l’accent sur le fait que les Verts devront sortir le grand jeu pour ramener quelque chose du Rhône. « Il faut rester lucide et jouer avec nos armes, rester concentrés sur nous, pas sur l’adversaire. »

« On a fait une bonne semaine, après un match où on n’a pas été récompensés (1-1 contre Reims à domicile). J’ai trouvé des joueurs réceptifs et prêts. Ce n’est pas en faisant la gueule qu’on peut avancer. » Puel est persuadé que ses joueurs sont « conscients de la situation ». Ils savent pertinemment que c’est « un rendez-vous important » puisqu’il s’agit d’un derby… et que la lutte pour le maintien a débuté à Geoffroy-Guichard.

Images de IconSport