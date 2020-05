Le président de l’AS Saint-Etienne, Roland Romeyer, ne veut pas entendre parler d’une finale de Coupe de France face au PSG… à huis clos.

Rappelons que la LFP songe à organiser cette rencontre ASSE – PSG au début du mois d’août sans supporters. Par le biais de L’Equipe, Romeyer a déclaré que « la Coupe de France est la plus belle des coupes, avec une communion des supporters ». Le président stéphanois était « très heureux à l’idée de la jouer car Saint-Etienne a vécu une saison particulière ».

Mais pour lui, « il n’y aurait plus de saveur » si la rencontre se déroulait « dans un stade vide ». Roland Romeyer considère que « Saint-Etienne, sans ses supporters, n’est plus Saint-Etienne ». A ses yeux, « ce n’est pas possible de la jouer sans eux ». A ce stade, le dirigeant de l’ASSE se demande encore pourquoi la saison n’est pas finie pour de bon en France (Ligue 1 + Coupes nationales).

Romeyer et l’autre problème à régler

« La Ligue 1 est arrêtée et pas la Coupe de France? Pourquoi continuerait-elle au-delà de cette saison? On marche sur la tête ! C’est une aberration complète ! » a-t-il lâché. Par ailleurs, Romeyer s’interroge sur une programmation du match Saint-Etienne – PSG en août. En effet, le problème des fins de contrats n’a pas encore été réglé au sein de plusieurs clubs de l’élite.

Images de IconSport