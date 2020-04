Plusieurs cadres grognent, sale ambiance à l’OM…

La volonté du président de l’OM Jacques-Henri Eyraud de réduire la masse salariale ne passe pas auprès de certains cadres.

« Dans un contexte aussi exceptionnel, chacun doit prendre sa part de l’effort collectif. Ils savent ce que j’attends d’eux et je leur fais confiance pour qu’ils prennent les bonnes décisions », a confié Jacques-Henri Eyraud à La Provence ce week-end, défendant par ailleurs ses joueurs millionnaires contre les attaques qu’il juge démagogues. Pour rappel, en raison de la crise économique qui frappe les clubs suite à l’arrêt des compétitions depuis maintenant plus d’un mois (une situation qui devrait se prolonger au moins jusqu’à début juin), nombre d’employeurs souhaitent retenir une partie des salaires de leurs joueurs.

Mandanda, Payet et Thauvin refusent de réduire définitivement leur salaire

Mais pour sa part, le président marseillais souhaiterait aller plus loin. L’OM connaissait de graves difficultés financières avant même cette crise, c’est pourquoi il aimerait profiter de l’occasion pour réduire la masse salariale, en convaincant ses joueurs les mieux rémunérés, non seulement de faire un effort tant que les matchs n’auront pas repris, mais aussi de renoncer tout court à une partie de leurs émoluments. Autrement dit, revoir tout simplement leur contrat !

Selon L’Equipe ce lundi, cette volonté passe mal dans les rangs olympiens. Trois des quatre joueurs les mieux payés, le gardien Steve Mandanda et les milieux offensifs Dimitri Payet et Florian Thauvin ne seraient pas d’accord avec la requête de leur président. Et si d’aventure Jacques-Henri Eyraud jugeait bon de se passer de leur consentement, des avocats seraient déjà mobilisés pour porter l’affaire devant la justice.

Images de IconSport