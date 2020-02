Lyon – Juventus : arbitrage, manques… Sarri très offensif

L’entraîneur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri, a livré ses impressions après la défaite de son équipe contre Lyon (0-1).

Pour l’ancien coach de Chelsea, on a vu deux visages différents de la Vieille Dame au Parc OL mercredi soir (hier). Ce qu’il a vu lors du premier acte l’a déçu profondément. « Pendant la première période, ce n’était pas la Juventus que l’on connaît. On a manqué de rythme en attaque. » Après avoir corrigé le tir à la pause, Sarri a senti que la Juventus était bien meilleure.

« À la fin, on s’est approchés du but de Lyon, mais ce n’est pas assez pour un match de Ligue des Champions. » Le technicien considère que les joueurs de la Juve n’ont « pas laissé beaucoup d’occasions à l’adversaire ». Malheureusement, ils ont « trop peu montré » de choses en attaque pour pouvoir prétendre gagner ce 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Sarri veut « secouer » la défense de l’OL

Ensuite, Maurizio Sarri a mis l’accent sur le fait que son escouade n’a pas été aidée par l’arbitrage… « Dans ce match, en Italie, on aurait eu deux penalties. Mais on doit s’adapter à l’arbitrage européen » a-t-il souligné. En vue de la seconde manche programmée le 17 mars, Sarri table déjà sur le fait d’être « plus agressif » et d’avoir « un rythme plus fort » sur le terrain.

Pour lui, ses joueurs ont été trop « lents » au Parc OL afin de déstabiliser le club de la capitale des Gaules. « Respecter une consigne à 100 à l’heure, c’est une chose, à 10 à l’heure, c’est autre chose. Le résultat est différent. C’est un défaut que nous avons. » Sarri considère que « si on bouge le ballon à cette vitesse, ça va être difficile », pour la Vieille Dame, de se hisser en quarts de finale de la C1…

Images de IconSport