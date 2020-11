Chelsea – Rennes : Stéphan et Holveck remontés, Lampard réagit

L’entraîneur de Rennes, Julian Stéphan, ou encore le président Nicolas Holveck étaient en colère après le match contre Chelsea en Ligue des Champions (0-3).

Lors de cette rencontre, les joueurs du club breton ont concédé deux penaltys. En ce qui concernait le second, l’arbitre n’aurait pas dû siffler sur le papier… En effet, le ballon avait touché la jambe de Dalbert avant de filer sur son bras. Après la rencontre, Stéphan s’est exprimé à ce sujet… et l’expulsion du latéral gauche. « Oui, de l’incompréhension car j’étais sur ce règlement-là aussi, à moins qu’il ait changé et qu’on n’en ait pas eu connaissance. Sinon, il faudrait demander à l’arbitre qui a pris sa décision en son âme et conscience. Derrière, je pense aussi qu’il doit y avoir de la psychologie, parce qu’on tue le match quand on met un deuxième carton jaune à un joueur sur ce genre de situation. »

« On sait que le match est terminé, donc il y a une double incompréhension », a-t-il déploré franchement. Julian Stéphan a ajouté que « la main de Zouma à la 7e minute de jeu » n’a rien donné pour les Rennais. A défaut de « tomber dans la théorie du complot », le technicien a souligné le fait que lui et ses joueurs sont « frustrés par ces décisions qui ont eu un impact très important sur le déroule du match et le résultat ». A ses yeux, c’est « très surprenant ». Il est persuadé que ça ne serait pas passé comme cela pour l’équipe de Chelsea…

Stéphan soutenu à fond par Holveck

Interrogé au micro de Téléfoot, Nicolas Holveck a confié qu’il y a « plus que de la déception, il y a de la frustration » dans les rangs rennais. Il considère que « l’homme du match, c’est l’arbitre ». A l’image de Stéphan, Holveck a mis en avant le fait que le règlement n’a pas été respecté. « J’aimerais qu’on m’explique clairement les règles des mains dans la surface. Si celle de Dalbert est sifflée, pourquoi celle de Zouma n’est-elle pas sifflée ? La VAR se réveille sur la nôtre, pas sur la leur. Le match est plombé à 2-0 alors qu’Alfred (Gomis) n’a pas un arrêt à faire. »

Nicolas Holveck a l’impression que le Stade Rennais a sûrement été « arbitré comme le Petit Poucet, le petit nouveau » en C1. C’est « difficile à accepter »… Pour Holveck, cela a dû être « dur » de trouver le sommeil après ce scénario qui a tourné en faveur des Blues. Quid de Chelsea justement ? Eh bien le manager Frank Lampard a déclaré que lui et son escouade ont eu « quelques décisions de ce genre » en leur défaveur « en Premier League ».

Lampard n’est pas d’accord

Mais pour l’Anglais, « cela a été bien ajusté pour qu’il y ait davantage de bon sens, et prendre en compte que, parfois, les bras bougent ». Lampard a le sentiment que « les règles de la C1 » ont bien été suivies pour la main de Dalbert. « Si j’étais le coach de Rennes, je ne serais pas content, mais ce sont les règles en compétitions européennes », a-t-il souligné. Le coach des Blues aurait donc tenu un discours différent si Chelsea avait été désavantagé sur cette action de jeu…

