OM – Manchester City : Thauvin et Cuisance constatent les dégâts…

Après la défaite contre Manchester City (0-3), Florian Thauvin et Michaël Cuisance (OM) se sont exprimés au micro de RMC Sport.

Pour l’ailier français, « c’est une défaite difficile à encaisser ». Thauvin considère que lui et ses coéquipiers n’ont pas réussi à mettre en place le plan de jeu défini au départ. « On savait qu’ils allaient avoir la maîtrise du ballon, on avait décidé de jouer avec un bloc bas, de les prendre en contre-attaque. Malheureusement, on n’a pas réussi à mettre en place ce qu’on voulait », a-t-il déploré. Lucidement, le gaucher a ajouté que les Citizens évoluent à « un autre niveau » et qu’il faut « être honnêtes » à ce sujet. Florian Thauvin pense qu’il faut « apprendre de ces matches et progresser »… même si c’est évidemment « une défaite difficile ».

Après deux journées disputées en C1, l’OM affiche un 0 à son compteur. Avant de chuter contre Manchester City, Marseille avait perdu de justesse face à l’Olympiakos (0-1). « Porto ? C’est le match de la dernière chance. Ce qui nous fait mal, c’est cette défaite contre l’Olympiakos. On doit faire mieux, c’est la Ligue des champions, ça fait 7 ans que l’on n’y a pas participé. On ne peut pas se cacher derrière ça mais on doit apprendre et faire mieux tous ensemble », a souligné Thauvin. Le rendez-vous contre les Dragons aura lieu le 3 novembre prochain…

Cuisance n’a pas encore abdiqué…

Interrogé à son tour, Michaël Cuisance a dit également que « c’était un match compliqué » pour l’OM. Sur le terrain, les Phocéens ont « essayé de défendre au maximum ». Histoire d’éviter « d’encaisser ce premier but », signé Ferran Torres à la 18e minute de jeu, qui a « fait mal » à Marseille. Les Marseillais espéraient « une contre-attaque » pour faire trembler les filets en premier avant de fermer le jeu face aux Citizens. Au final, ils n’ont jamais réussi à mettre sérieusement en danger l’équipe anglaise qui a bien maîtrisé son sujet.

« Le coach (Villas-Boas) nous avait demandé de rester soudés, de faire les efforts, de s’arracher les uns pour les autres. Je pense qu’on doit faire plus, plus être ensemble. Il faut une meilleure cohésion de groupe, c’est ce qui nous a manqué. Il faut faire un gros effort dessus », a indiqué le joueur prêté par le Bayern Munich. Pour la suite des événements, Cuisance a rappelé que « dans la vie, l’espoir fait vivre ». Lui et ses partenaires vont « bosser pour rendre fier le peuple marseillais et ramener des points à la maison »… après ce couac contre Manchester City.

