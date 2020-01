Mercato : Bernès parle d’une « très belle recrue pour l’OM »

L’agent Jean-Pierre Bernès espère franchement que l’ailier Florian Thauvin (OM) pourra renouer rapidement avec la compétition.

Rappelons que l’international français a vécu une première partie de saison pénible (1 apparition seulement toutes compétitions confondues). En effet, Thauvin a traîné une blessure sérieuse au niveau de la cheville. Finalement, le gaucher est passé par la case opération. L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, espère que Florian Thauvin pourra rejouer à la mi-février. Interrogé via Le Phocéen, Bernès a indiqué que ce dernier a « pris la bonne décision » en acceptant d’être opéré. A ce stade, l’ailier est « complètement dans les temps » et « tous les voyants sont au vert ».

Une fois qu’il sera remis, le joueur qui aura 27 ans le 26 janvier prochain sera « une très belle recrue pour l’OM dixit Jean-Pierre Bernès. Il est persuadé que le détonateur pourra apporter un gros plus à l’équipe marseillaise. Cette dernière occupe actuellement la deuxième place du classement en Ligue 1 derrière le PSG. « On sait que les places se jouent dans les deux derniers mois, et si l’OM parvient à rester bien positionné comme il l’est aujourd’hui, on peut être optimiste avec l’apport d’un joueur comme Florian. »

Thauvin rêve de rejouer une compétition

Bernès croise les doigts afin que Marseille puisse jouer « la Champions League la saison prochaine ». En cas de qualification officielle pour la C1, Florian Thauvin pourrait rester au moins une année de plus au Vélodrome. Au sujet du mercato phocéen en général, Jean-Pierre Bernès pense qu’il n’est « pas nécessaire de retoucher l’effectif cet hiver ». L’agent a ajouté qu’une « équipe se bâtit en début de saison et pas au milieu ».

Il craint qu’une ou plusieurs arrivées déstabilisent « un effectif qui vit très bien aujourd’hui ». Au final, Bernès a peut-être raison lorsqu’il dit que Thauvin pourrait être une très bonne recrue pour l’OM cet hiver… Rappelons que la saison passée, l’attaquant avait disputé 37 matches, inscrit 18 buts et effectué 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Il était clairement un maillon fort de l’équipe dirigée par Rudi Garcia.

Images de IconSport