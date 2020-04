Mercato / OM : une déception pour cette star du club ?

L’ailier Florian Thauvin (OM) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait à ce stade de sa carrière.

Rappelons tout d’abord que l’international français vit une saison 2019/2020 très délicate. Victime d’une blessure à la cheville, Thauvin a pu prendre part à seulement deux matches toutes compétitions confondues. Malheureusement pour lui, la pandémie de coronavirus est venue freiner sa montée en puissance. En effet, Florian Thauvin aurait bien aimé pouvoir s’entraîner normalement avant de renouer avec la compétition.

Mais aujourd’hui, les joueurs de l’OM ne peuvent pas faire cela à cause de cette crise sanitaire (confinement). Selon L’Equipe, on peut s’interroger à propos de l’avenir de Thauvin. Le détonateur tricolore dispose d’un contrat qui expirera le 30 juin 2021. Apparemment, les dirigeants de l’OM ne lui ont pas transmis une offre afin qu’il rempile au Stade Vélodrome.

Stop ou encore pour Thauvin ?

Du coup, Florian Thauvin n’a presque plus qu’une seule année d’engagement à honorer. Trois solutions existent en ce qui le concerne : un transfert lors du mercato estival (peu probable après sa saison passée en grande partie à l’infirmerie), une prolongation… ou bien un départ libre à la fin de son bail.

Pour le moment, il est difficile de savoir ce qui va se passer au sujet du champion du monde français. On peut penser que Thauvin ne songe pas vraiment à son futur pour l’instant. Son seul objectif est clairement de rejouer rapidement et d’être opérationnel à 100%. Ces derniers mois, sa valeur marchande a baissé à cause de son absence longue durée. Selon Transfermarkt, elle est quand même encore de 40 millions d’euros.

Images de IconSport