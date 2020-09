Mercato / OM : un gros point d’interrogation pour Thauvin…

Les dirigeants de l’OM ne peuvent pas dire avec certitude si Florian Thauvin restera, ou non, au sein du club.

Selon Le Parisien, le fait que Thauvin soit opérationnel à 100% cette saison est, bien évidemment, une grande satisfaction pour les Marseillais. Après avoir raté tout l’exercice précédent ou presque, à cause d’une blessure très sérieuse à la cheville, l’ailier peut de nouveau s’exprimer normalement sur le terrain. Quid de son futur ? On sait que le contrat de Florian Thauvin à l’OM expirera le 30 juin 2021.

Pour Le Parisien, la réponse qui concerne son avenir est encore inconnue et très incertaine à ce stade. Apparemment, « les négociations pour une prolongation n’ont pas encore débuté ». Le directeur sportif de Marseille, Pablo Longoria, devra trancher sur ce point. A priori en tout cas, le gaucher ne quittera pas le club lors de ce mercato estival. En effet, Thauvin désire disputer la Ligue 1 et encore plus la Ligue des Champions avec l’OM.

Thauvin a son destin entre ses mains

Un conseiller du champion du monde français a quand même indiqué que « Florian ne ferme aucune porte cet automne ». Alors qu’il reste encore seize jours avant la clôture de ce mercato, on peut donc se demander si un club ne tentera pas de déloger l’attaquant âgé de 27 ans. Une grosse offre de transfert et un salaire énorme pourraient l’inciter à changer d’air.

A défaut de cela, il aurait deux options ensuite : rempiler à l’OM ou bien profiter de sa liberté contractuelle à venir (1er juillet 2021) afin de rejoindre un autre club l’année prochaine. Au final, Longoria et consorts auront, dans tous les cas, du pain sur la planche à propos de l’ancien pensionnaire de Newcastle.

Images de IconSport