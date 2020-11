Le défenseur central de Chelsea, Thiago Silva, a été interrogé suite à la défaite du PSG contre Leipzig en Ligue des Champions (1-2).

Par le biais de RMC Sport, Thiago Silva a déclaré que « parfois, il se passe des choses à Paris qu’on ne comprend pas ». L’ancien joueur brésilien du PSG a ajouté qu’il ne sait « pas quoi dire » après ce revers parisien en Allemagne. « Parfois, il se passe des choses comme ça avec des joueurs blessés ou suspendus avant la Ligue des champions. »

« Aujourd’hui, ils prennent deux expulsions avec un penalty arrêté d’Angel (Di Maria) qui l’a pourtant très bien frappé. C’est le foot, c’est comme ça, il faut garder la tête haute », a-t-il fini par analyser. A vrai dire, Thiago Silva reste persuadé que le Paris Saint-Germain peut sortir de son groupe en C1.

Thiago Silva reste confiant pour le PSG

« Ils vont continuer de travailler pour se qualifier en huitièmes de finale. Quand tu arrives en finale de la Ligue des champions, tu ne peux pas sortir en phase de groupes l’année d’après. Je pense aux garçons et je pense qu’ils vont faire un bon match au Parc (contre Leipzig) et prendre les trois points pour être plus tranquilles. »

Enfin, notez que Thiago Silva a fait un clin d’œil à Thomas Tuchel. « C’est malheureux pour le coach, dont je suis très proche. Je continue à lui envoyer des messages parfois parce que c’est un mec extraordinaire mais il ne passe pas un bon moment. » Au final, le défenseur central de Chelsea reste toujours « supporter de Paris » même s’il évolue à Stamford Bridge.

Images de IconSport