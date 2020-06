Mercato / PSG : la double peine pour Thiago Silva ?

A en croire L’Equipe, les dirigeants du PSG ont choisi de ne pas conserver le défenseur central Thiago Silva.

Il y a encore quelques temps, l’international brésilien espérait pouvoir bénéficier d’un nouveau contrat au Parc des Princes. Mais au final, le footballeur âgé de 35 ans ne rempilera sûrement pas au PSG… L’Equipe précise que le directeur sportif Leonardo a « signifié à son capitaine, en fin de contrat, qu’il ne serait pas conservé la saison prochaine ». Cette saison, le capitaine parisien a disputé 30 matches, inscrit 1 but et effectué 1 passe décisive.

Thiago Silva a apporté son expérience à l’équipe du PSG où il évolue depuis pratiquement… 8 ans. A son palmarès francilien figurent : 7 titres de champion de France, 5 Coupes de la Ligue, 4 Coupes de France et enfin 7 Trophées des champions. Le Brésilien a donc marqué son époque au Parc des Princes et on peut lui attribuer le statut de légende du club.

Un seul échec pour Thiago Silva…

Forcément, Thiago Silva aurait aimé remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Ces dernières années, le club de la capitale française a échoué trop souvent en 8es de finale… Mais cette saison, le Paris Saint-Germain a franchi un cap en venant à bout du Borussia Dortmund à ce stade de la C1 (2-0, 1-2). Alors qu’il se faisait une joie de reprendre l’entraînement avec le PSG, Thiago Silva a pris un gros coup sur la tête…

En effet, lui et ses coéquipiers doivent démarrer leur préparation le 22 juin. Or le bail « d’O Monstro » expirera… 8 jours plus tard. Il pourrait donc quitter l’écurie française… sans participer aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Cas échéant, ce serait une triste fin pour ce joueur qui a marqué les esprits à Paris…

Images de IconSport