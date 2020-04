PSG : Thiago Silva vit un moment vraiment « difficile »

Le défenseur central du PSG, Thiago Silva, commence à trouver le temps long. Le football manque clairement au Brésilien…

Depuis déjà un bout de temps, l’international auriverde se trouve au Brésil où il est confiné à cause de la pandémie de coronavirus. Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand Thiago Silva reviendra en France. Cela dépendra forcément des décisions à venir des autorités brésiliennes et françaises. Par ailleurs, l’ancien joueur du Milan AC attendra aussi le feu vert des dirigeants du PSG pour faire ses valises. En attendant, le capitaine du PSG reste en contact avec l’entraîneur Thomas Tuchel et ses coéquipiers. Par le biais de leur « groupe WhatsApp », ils se parlent « tout le temps, chaque semaine ».

Histoire de savoir s’il y a « des nouvelles, des choses qui changent pour le retour ». Thiago Silva a mis l’accent sur le fait que son « groupe » est vraiment « très responsable ». Selon lui, les footballeurs du Paris Saint-Germain effectuent un bon travail individuel pour rester en forme avant la reprise. « Souvent, tu vois les vidéos sur Instagram où chacun fait un entraînement. (…) On doit être professionnels et continuer à travailler. Ce ne sont pas les vacances, il faut prendre ses responsabilités et être prêt si on doit rejouer », a-t-il insisté.

Thiago Silva trépigne vraiment d’impatience

Puis Thiago Silva n’a pas caché qu’il a très envie de rejouer avec ses partenaires parisiens. Il ressent un manque actuellement. « On est habitué à nous entraîner tous les jours, à être sur le terrain avec les coéquipiers. Bien sûr, il y a aussi les matches, avec les supporters et l’ambiance. (…) C’est difficile, ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Il faut s’adapter, c’est la vie. Il y a des moments plus difficiles », a-t-il nuancé. Seul « point positif » indéniable, le fait de pouvoir « profiter un peu plus de la famille » au quotidien.

