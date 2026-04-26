Tigres : la nuit magique d’André-Pierre Gignac, légende vivante au Mexique

Icône absolue des Tigres, André-Pierre Gignac a vécu une soirée chargée d’émotion lors de ce qui aurait pu être son dernier match à domicile. Une nuit à la hauteur de son héritage au Mexique.

Arrivé en 2015 dans un relatif anonymat pour certains observateurs européens, André-Pierre Gignac a depuis écrit une histoire exceptionnelle avec les Tigres. Plus d’une décennie plus tard, l’ancien attaquant de l’OM est devenu une véritable légende vivante du club de Monterrey.

Face à Mazatlán, lors du dernier match à domicile de la phase régulière du Clausura, tout un stade s’est levé pour rendre hommage à son héros. Dès la 10e minute, un immense tifo à son effigie a envahi les tribunes de l’Estadio Universitario, accompagné de chants continus en son honneur.

Remplacé à la 56e minute, Gignac a quitté la pelouse sous une ovation monumentale. Un moment suspendu, chargé d’émotion, pour celui qui a tant marqué l’histoire du club.

Une carrière hors norme au Mexique

Avec 222 buts et 57 passes décisives en 440 matchs, le Français a empilé les statistiques et les trophées, dont une Ligue des champions de la CONCACAF et plusieurs titres de champion du Mexique. Un palmarès qui le place parmi les plus grands joueurs étrangers de l’histoire du championnat.

Son impact dépasse largement les chiffres. Par son charisme, son engagement et sa régularité, Gignac a marqué toute une génération de supporters.

Si cette soirée avait des allures d’adieux, l’histoire pourrait ne pas être totalement terminée. Selon certaines sources, l’attaquant français envisagerait de prolonger encore de quelques mois avant de raccrocher définitivement les crampons.

Une chose est sûre : qu’il parte maintenant ou plus tard, André-Pierre Gignac restera à jamais une légende des Tigres et du football mexicain.