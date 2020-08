PSG – Atalanta : Tuchel a donné un faux espoir pour Mbappé !

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a donné – provisoirement – le sourire à beaucoup de gens au sujet de Kylian Mbappé.

Rappelons que l’attaquant du PSG avait été victime d’une blessure à la cheville. C’était lors de la finale de la Coupe de France entre le club de la capitale et Saint-Etienne (1-0). Depuis Mbappé a suivi un protocole de soins adapté. Histoire d’être en mesure de pouvoir jouer contre l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

Le jour J est arrivé puisque ce duel aura lieu ce mercredi (21h). Lors d’une conférence de presse, organisée hier (mardi), Thomas Tuchel a déclaré que si « KM7 » arrivait à réaliser « un bon entraînement » et que « rien d’extraordinaire » ne se passait, alors il serait « dans l’équipe ».

Mbappé sera sur le banc

A ce moment-là, on pensait que l’Allemand envisageait clairement de titulariser Kylian Mbappé contre l’Atalanta. Mais par le biais de RMC, l’ancien coach de Dortmund a précisé son propos. Tuchel a confié que Kylian Mbappé « pourra finir le match » et donc entrer en cours de jeu.

En effet, « ce n’est pas possible pour lui de démarrer et jouer 90 minutes » lors de ce quart de finale de la Ligue des Champions. On l’a compris, Mbappé démarrera la rencontre sur le banc de touche. En fonction des événements, il entrera ou pas sur la pelouse.

Images de IconSport