Nantes – PSG : Tuchel ne fait pas la fine bouche

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s’est exprimé en point presse après le succès de son équipe face à Nantes (3-0).

Le coach allemand a déclaré être « très heureux » de cette victoire précieuse acquise au Stade de La Beaujoire. Tuchel a ajouté que ce n’était pas évident de triompher de la sorte à cause du contexte particulier. « N’oubliez pas une chose : il n’y a pas de spectateurs. Il manque cette énergie, cette atmosphère, cette connexion. C’est difficile pour mon équipe », a-t-il assuré.

Thomas Tuchel a ajouté que ses troupes ont « fait un match très sérieux ». Du bord de la pelouse, l’ancien technicien de Dortmund a « vu une bonne énergie, plus de qualités dans la seconde période et un peu de chance dans le match ». Au final, ce score de 3 buts à 0 est « une belle victoire » pour le PSG qui conforte sa place de leader en Ligue 1.

Tuchel et l’usure palpable

Tuchel n’a pas caché que « l’équipe était mentalement fatiguée » lors de ce duel contre les Canaris ce qui explique les nombreux « changements ». L’entraîneur du PSG a quand même noté que ses joueurs ont « trouvé des distances plus courtes en seconde période, plus de connections ». Du coup, « c’était mieux » et plus facile contre les Nantais.

Images de IconSport