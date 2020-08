PSG – Atalanta : Mbappé, Verratti…. Tuchel n’en peut plus

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, est inquiet en vue du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame.

Il y a deux jours, Marco Verratti a subi un coup à l’entraînement. Résultat, le milieu de terrain est touché au niveau du mollet. A ce stade, on ne sait pas si le milieu de terrain pourra, ou non, tenir sa place contre l’Atalanta en C1. Après le succès en amical contre Sochaux (1-0), Tuchel a donné des nouvelles de l’international italien. Lui et son staff sont « inquiets » étant donné qu’il a « pris un grand coup ». Pour l’heure, Thomas Tuchel a souligné le fait qu’il faut simplement « attendre ». Histoire de connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité.

Si « Le Petit Hibou » était forfait contre l’escouade transalpine alors l’effectif parisien serait clairement diminué. « C’est une grande incertitude, un grand grand problème, en plus il nous manque trois joueurs en plus avec Edi (Cavani), Meunier et Kouassi. C’est le premier match pour Juan Bernat, Thilo Kehrer n’était pas disponible en raison d’un coup contre Lyon. » Au fil des saisons, Tuchel a le sentiment que « c’est toujours la même chose ». En clair, il se passe « des choses négatives » avant un grand match de Ligue des Champions. « Je ne sais pas pourquoi », a-t-il déploré.

Tuchel y croit quand même !

Puis Thomas Tuchel a parlé de Kylian Mbappé. L’attaquant français a pu courir ce qui est de bon augure pour la suite. Malgré cela, le technicien s’interroge au sujet du natif de Bondy. « C’est un quart de finale et on arrive avec 4-5 mois de pause, contre une équipe qui a fini la compétition. Il essaie tout Kylian, il fait 24 heures sur 24, Est-ce qu’il peut y arriver ? Si oui, est-ce il peut faire une grande performance ? » Même s’il « manque beaucoup de joueurs », Tuchel a « beaucoup confiance en ce groupe ».

Il est persuadé que ses protégés vont « tout donner pour gagner ce match contre l’Atalanta ». Au cours des jours à venir, l’Allemand et ses troupes vont essayer de créer une « atmosphère » spéciale avant le choc en Ligue des Champions. « On va combattre, c’est sûr, on va faire le meilleur match possible. On est une équipe forte », a-t-il insisté.

