PSG / Coronavirus : Tuchel découvre un tout « nouveau rôle »

Durant cette période de confinement, liée à la pandémie de coronavirus, l’entraîneur Thomas Tuchel (PSG) découvre presque un nouveau métier.

En effet, le coach allemand ne peut pas entraîner ses joueurs depuis déjà plusieurs semaines. L’ancien technicien de Dortmund doit travailler à distance avec eux. Interrogé via sa webcam, Tuchel a confié tout d’abord que c’est « une situation bizarre, vraiment bizarre ». A ses yeux, c’est même « unique ».

Malgré cela, Thomas Tuchel a mis l’accent sur le fait que toute sa famille est en « bonne santé » ce qui est la chose essentielle. « On profite du fait d’être ensemble. Mais c’est une situation clairement bizarre », a-t-il insisté. Quid de son travail pour le compte du PSG ? Tuchel « parle beaucoup » avec les membres de son staff.

Tuchel ne sollicite pas trop les joueurs

Objectifs : prendre des nouvelles des uns et des autres… sans oublier la préparation « des programmes individuels » et autres « recommandations pour les joueurs ». En ce qui concerne ses troupes, Thomas Tuchel ne les embête « pas trop ». Il veut les laisser « un peu tranquille » avec leurs familles respectives.

Il se contente d’envoyer « des messages avec des programmes ». Au final, l’Allemand croit qu’il faut « rester fort et ne pas perdre confiance ». Il considère que c’est « important de sourire » et de « rester calme » durant la période de confinement. « Ce n’est pas facile, mais c’est possible », a-t-il assuré.

