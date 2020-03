PSG – Dortmund : Tuchel cherche la bonne formule, deux tests effectués

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a procédé à plusieurs tests contre Dijon… dans l’optique de l’affiche face à Dortmund.

Samedi (hier), le Paris Saint-Germain s’est imposé sur le score de 4 buts à 0 contre le DFCO (27e journée de Ligue 1). Pour ce match, Tuchel avait décidé de miser sur un 4-4-2 d’entrée de jeu. Dans l’entrejeu, le coach allemand a misé sur la paire Marquinhos – Idrissa Gueye. C’était un premier signal très clair en vue du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund programmé le 11 mars prochain. Après la rencontre, Thomas Tuchel a justifié ce choix fort au sujet du Brésilien qui peut aussi évoluer en tant que défenseur central. « Jouer défenseur, c’est naturel et facile pour lui de s’adapter. Mais s’il joue toujours en défense, il sera difficile pour lui de changer au dernier moment. C’est pour cela qu’on a choisi cette option », a justifié l’ancien technicien du BVB 09 dixit Le Parisien…

Marquinhos comprend très bien Tuchel

Interrogé à ce sujet, Marquinhos a raconté avoir « commencé au milieu »… et « fini en défense centrale avec Léo (Leandro Paredes) au milieu ». Histoire d’arriver « dans de bonnes conditions pour ce 8e de finale retour ». Pour le joueur âgé de 25 ans, « c’est le moment pour faire des tests » sur le terrain. A ses yeux, il est primordial de savoir « comment » l’équipe du PSG « va jouer ce match important contre Dortmund ». Marquinhos est persuadé que lui et ses coéquipiers vont « monter en puissance » contre l’OL (demi-finale de Coupe de France) puis Strasbourg (Ligue 1) avant l’affiche européenne. En plus de ce test, Thomas Tuchel a aussi voulu expérimenter quelque chose au niveau de sa défense.

Tuchel devra trancher pour son arrière-garde

Au moment du coup d’envoi, c’était le quatuor Kehrer – Kouassi – Kimpembe – Bernat qui était aligné sur la pelouse du Parc des Princes. Pour Le Parisien, « trois d’entre eux, sauf blessure, on leur ticket pour la réception de Dortmund ». A ce stade, la dernière interrogation de Tuchel concernait donc Tanguy Kouassi. A 17 ans, le défenseur central aurait quand même une sacrée pression sur les épaules s’il disputait le duel PSG – Dortmund. Pour l’heure, Thomas Tuchel préfère quand même l’aligner puisqu’il est « droitier »… a contrario d’Abdou Diallo qui est « gaucher ». En effet, la perspective d’aligner « deux gauchers », donc avec Kimpembe, est « bizarre ». Si au final il renonçait à l’idée d’aligner le jeune Kouassi, le technicien pourrait miser sur la paire Marquinhos – Kimpembe. Dans l’entrejeu, cela pourrait profiter à Leandro Paredes. Mais d’ici le 11 mars, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts (performances, blessures éventuelles qu’on ne souhaite évidemment pas…).