PSG – Dortmund : Tuchel lève une incertitude… sur deux

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a fait un point médical. Le coach a parlé notamment des cas Thiago Silva et Angel Di Maria.

Mercredi (demain), le Paris Saint-Germain défiera Lyon en demi-finale de la Coupe de France. Pour ce match important, Tuchel ne pourra pas s’appuyer sur Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting, Ander Herrera, Presnel Kimpembe (suspension) et Colin Dagba. Pour le coach allemand, ce duel devra servir aussi à préparer le choc PSG – Dortmund programmé le 11 mars prochain (8e de finale retour de la Ligue des Champions).

« Dortmund et Lyon ne jouent pas pareil, donc on ne peux pas préparer tactiquement, mais on peut se préparer mentalement. » Forcément, Thomas Tuchel a été interrogé à propos des présences, ou non, de Thiago Silva et d’Angel Di Maria pour le choc face au BVB 09. Le Brésilien et l’Argentin soignent une blessure à la cuisse. En ce qui concerne « El Angelito », Tuchel estime que « ce n’est pas un problème ».

Tuchel a un doute pour Thiago Silva

En clair, le technicien est optimiste sur le fait de pouvoir aligner l’ailier contre l’équipe allemande dans huit jours. Il pourrait même jouer contre l’OL… si le « dernier test » de ce mardi s’avèrait être concluant. Quid de Thiago Silva ? Sur ce point, l’ancien coach de Dortmund attendra le match contre Strasbourg (Ligue 1, 7 mars) pour trancher.

« Thiago est très professionnel, il fait le maximum. S’il est prêt pour Strasbourg, il pourra jouer contre Dortmund. Et s’il n’est pas prêt face à Strasbourg, il pourra être avec nous (dans le groupe) face à Dortmund. Mais on ne peux pas faire pression, ça n’aide pas. les choses vont venir naturellement. » Espérons pour Tuchel et les Parisiens que ces deux membres importants du onze titulaire seront en mesure de jouer contre le BVB 09…

Images de IconSport