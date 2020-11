Mercato / PSG : Tuchel épuise son crédit, les Qataris s’interrogent…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avenir de l’entraîneur Thomas Tuchel s’inscrit en pointillés au PSG.

Pour ce qui est de la Ligue 1, l’équipe parisienne occupe la place de leader. Les hommes de Tuchel ont pris 21 points sur 27. Les deux revers d’entrée de jeu contre Lens (0-1) puis l’OM (0-1) sont oubliés jusqu’à nouvel ordre. En effet, le PSG a enchaîné sept victoires d’affilée en championnat. En revanche, le son de cloche est très différent en Ligue des Champions.

Vaincu par Manchester United au Parc des Princes (1-2), le Paris Saint-Germain avait pris trois points précieux sur la pelouse d’Istanbul Basaksehir (2-0). A ce moment-là, on pensait que l’escouade française était lancée en C1. Problème : le PSG a chuté sur la pelouse du RB Leipzig cette semaine (1-2). Ce revers a fragilisé clairement Thomas Tuchel.

Tuchel doit atteindre un objectif, sinon…

A en croire le quotidien L’Equipe, cette défaite « n’est pas encore celle de trop » pour l’Allemand. Mais « elle réduit son droit à l’erreur d’ici à la fin de l’année civile ». Si le Paris Saint-Germain était éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Champions, alors Tuchel serait très certainement éjecté. L’Equipe précise que le directeur sportif Leonardo « y serait favorable » et ce « depuis de longues semaines ».

Quid du président Nasser Al-Khelaifi et du propriétaire Tamim ben Hamad Al-Thani ? Le quotidien confirme que « le dossier de l’entraîneur n’est plus tout à fait » du « seul ressort » de Leonardo. Le propriétaire qatarien du PSG pourrait trancher dans le vif et peut-être même suggérer le nom d’un nouveau coach. Les semaines à venir s’annoncent chaudes pour Thomas Tuchel qui n’a plus le droit à l’erreur en C1…

