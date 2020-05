Mercato / PSG : une tendance forte se dessine pour Tuchel

Sauf coup de théâtre, Thomas Tuchel ne quittera pas son poste d’entraîneur de l’équipe première du PSG cette année

Si on se réfère à L’Equipe, on a la confirmation que la qualification contre Dortmund en Ligue des Champions a été décisive pour Tuchel. Rappelons que le PSG avait vaincu le BVB 09 dans le cadre d’une double confrontation difficile (2-0, 1-2). Aujourd’hui, le club de la capitale est donc qualifié pour les quarts de finale de la C1. Le staff et les joueurs croisent les doigts afin que la saison puisse reprendre sur la scène européenne.

Ils rêvent de pouvoir aller jusqu’au bout de l’épreuve et ainsi offrir une première « Coupe aux grandes oreilles » à l’écurie. Pour ce qui est de la Ligue 1, l’affaire est dans le sac ! La LFP a mis un terme à cet exercice et donc le Paris Saint-Germain a été sacré officiellement champion de France. Au niveau des coupes nationales, le club doit disputer deux finales contre Saint-Etienne (Coupe de France) et Lyon (Coupe de la Ligue).

Virer Tuchel ? Quelle galère…

Pour l’heure, la FFF et la LFP n’ont pas encore tiré un trait sur ces compétitions. Affaire à suivre donc pour un PSG qui est encore en mesure de réaliser un… quadruplé historique. Pour en revenir à Thomas Tuchel, notez que les dirigeants du PSG désirent aussi le retenir pour une raison financière. S’ils choisissaient de débarquer l’Allemand et son staff, le président Nasser Al-Khelaïfi et consorts devraient passer à la caisse.

Cela leur coûterait environ 10 millions d’euros. Autrement dit, une somme considérable surtout dans le cadre d’une crise économique qui fait déjà des dégâts sur la planète football. Tant sur le plan sportif que financier, Tuchel reste donc l’homme de la situation au Parc des Princes. L’ancien coach de Dortmund bénéficie, on le rappelle, d’un contrat qui expirera le 30 juin 2021. Thomas Tuchel est bien parti pour l’honorer jusqu’au bout…

Images de IconSport