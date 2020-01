PSG : pour Tuchel, son équipe n’est plus la même

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, pense que son escouade n’a plus le même état d’esprit que la saison passée.

Après avoir infligé une claque à Saint-Étienne (6-1) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Tuchel s’est exprimé en point presse. Pour le coach allemand, c’était bien de voir le PSG ne jamais rien lâcher sur le plan mental. « La meilleure chose dans ce résultat est de voir mon équipe vouloir toujours mettre le plus de buts. »

« On n’arrête pas de travailler dans ce sens. Tout le monde travaille aussi pour tout le monde. C’est l’état d’esprit dont on a impérativement besoin pour être une grande équipe », a analysé le technicien. Aujourd’hui, Thomas Tuchel croit que le Paris Saint-Germain joue en faisant beaucoup « plus d’efforts » pendant 90 minutes et plus si affinités.

Tuchel et les « Quatre Fantastiques »

Du coup, cela « donne un bon sentiment à tout le monde » au sein du club. Pour lui, « le système est convaincant » lorsque sa formation « joue comme ça ». En parlant de cela, Tuchel faisait référence à son choix d’aligner le quatuor offensif Neymar – Di Maria – Icardi – Mbappé.

L’ancien coach de Dortmund est « convaincu que les quatre de devant aiment jouer ensemble ». Thomas Tuchel croit que les autres joueurs ont « tous » apporté des choses « offensivement » contre les Verts. Au final, il espère que le PSG continuera de jouer avec de « l’intensité », de « la passion », de « la motivation » au cours des matches à venir.

