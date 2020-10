Olympiakos – OM : Valbuena taille un short aux Marseillais !

Le milieu offensif Mathieu Valbuena (Olympiakos) a évoqué le succès de son équipe face à l’OM, en Ligue des Champions (1-0), via RMC.

L’ancien joueur phocéen a déclaré qu’il a « vu peu d’âme dans cette équipe ». Valbuena a ajouté qu’il n’a « pas vu de personnalité » et « d’entraide entre eux » sur le terrain. Enfin, celui qu’on surnomme « Le Petit » n’a « pas vu de leader » se dégager au sein de l’escouade entraînée par André Villas-Boas. Mathieu Valbuena a « senti un mal profond dans cette équipe » qui n’a pas réussi à inquiéter énormément l’Olympiakos.

Le Français considère que les Phocéens ont « joué pour jouer » et qu’il n’a « pas vraiment vu de révolte »… alors que le score était de 0 à 0 avant les arrêts de jeu. A vrai dire, l’attitude des Marseillais l’a surpris. Il pensait « voir une équipe attaquer très fort le match, avec beaucoup d’agressivité ». Avec le recul, Valbuena pense que c’est « surprenant » d’avoir vu cela surtout pour une formation qui revenait en C1 après de nombreuses années d’absence.

Valbuena a la fameuse « grinta »

« On met souvent les choses sur l’expérience. Mais il n’y a pas que ça. Quand tu fais ton premier match de Ligue des champions, il faut avoir un peu d’insouciance, de la grinta, un peu plus d’envie. » Pour Mathieu Valbuena, les troupes de Villas-Boas auraient pu, cas échéant, ne « pas tout réussir » face à l’Olympiakos. Cela n’aurait pas été « grave » même aux yeux des supporters. « Personne ne te le reprochera, encore plus à l’OM, si tu mouilles ce maillot et que tu perds le match. »

Images de IconSport