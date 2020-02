Real Valladolid : Ben Arfa est un gros flop, devinez pourquoi…

Un ancien entraîneur de l’OL, Alain Perrin, a parlé du cas Hatem Ben Arfa qui a signé récemment au Real Valladolid.

Aujourd’hui, force est de constater que le milieu offensif est passé à côté d’une carrière bien meilleure. Prodige de la génération 87, Ben Arfa n’a jamais répondu durablement aux attentes placées en lui à l’époque. Pour sa part, Perrin a eu l’occasion de diriger le gaucher à l’OL. Il s’est exprimé à son sujet sur les ondes de la radio RMC. A l’époque, Hatem Ben Arfa était « un talent extraordinaire ».

Le milieu offensif était « capable » de faire des choses incroyables « avec le ballon ». Avec le recul, Alain Perrin croit savoir ce qu’il a manqué au natif de Clamart pour briller au sommet. « Je pense qu’il y a un plafond de verre pour lui, ce sont les clubs de très haut niveau où il est obligé de s’inscrire dans un collectif. Il a besoin que l’équipe joue pour lui et d’avoir les coudées franches, sur la création, sur le plan défensif », a-t-il lâché.

Ben Arfa n’a jamais changé vraiment…

Perrin pense que le joueur français aurait dû mieux « comprendre les consignes » notamment « sur le plan tactique ». Par ailleurs, le footballeur qui avait débuté sa carrière à Lyon aurait dû aussi « jouer juste avec les autres ». Au final, Ben Arfa est resté « un joueur d’instinct, un magicien avec le ballon ». Mais c’est encore et toujours « difficile » pour lui de se mettre au service d’un collectif « où tout le monde doit jouer ensemble ».

Après avoir quitté Rennes à l’issue de la saison passée, Hatem Ben Arfa a rebondi récemment au Real Valladolid. On verra si le milieu offensif arrivera, ou non, à s’inscrire dans le collectif au sein de l’effectif espagnol. Rappelons que son contrat à Valladolid expirera le 30 juin 2020. A défaut de faire ses preuves rapidement au sein de l’écurie dirigée par Ronaldo, « HB » n’aura plus qu’à faire ses valises…

Images de IconSport