PSG – Bayern : Tuchel prie pour avoir deux bonnes nouvelles…

L’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a le sourire en ce qui concerne Marco Verratti. Il l’aura peut-être aussi au sujet de Keylor Navas.

Dans deux jours (dimanche), l’équipe du Paris Saint-Germain défiera celle du Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions. Tuchel espère pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet, ou presque, pour cet événement majeur. En ce qui concerne Marco Verratti, les voyants semblent être au vert. A ce stade, le milieu de terrain ne semble plus avoir de problèmes avec son mollet droit. Depuis dimanche, Verratti peut s’entraîner avec le groupe. « Ça va mieux, j’ai commencé doucement avec l’équipe. »

« Je fais tout pour être sur la feuille de match et arriver dans la meilleure forme possible. Je ferai tout pour être dans les vingt-trois », a promis l’international italien selon L’Equipe. Marco Verratti est motivé par le fait de remporter la première C1 de toute l’histoire du PSG. « C’est une sensation incroyable. Ça fait huit ans que je suis ici, en effet. Ce fut parfois dur, avant. Cette année, on a eu un parcours fabuleux. Il nous reste 90 minutes, importantes dans notre histoire de footballeur et dans celle du club. Mais en face, il y aura une équipe qui a la même envie de gagner », a-t-il mis en garde.

Quid de Navas au PSG ?

Pour sa part, le gardien de but se remet d’une blessure au niveau de la cuisse. Rappelons qu’il avait dû céder sa place à Sergio Rico contre l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions (2-1). Normalement, Navas va effectuer un test ce jeudi. Histoire de voir s’il peut s’entraîner correctement en vue du choc contre le Bayern Munich. Tuchel croise les doigts afin que Keylor Navas soit opérationnel pour cette finale de Ligue des Champions.

