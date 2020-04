PSG : confinement, hommage… Verratti évoque son quotidien

Par le biais du site officiel du PSG, le milieu de terrain Marco Verratti a parlé du confinement ou encore de son soutien au personnel hospitalier.

Dans un premier temps, l’international italien a fait savoir qu’il ne se considère pas comme étant en vacances. Verratti « travaille tous les jours » afin d’essayer de rester le plus en forme possible. D’ailleurs, l’ancien joueur de Pescara considère même qu’il met les bouchées doubles par rapport à d’habitude. « Je pense même que j’en fais plus que ce que je faisais avant. »

« Car avant avec les matches, on n’avait pas beaucoup de temps pour s’entraîner, ou pour se soigner quand on avait de petits soucis. Là, j’en profite pour faire un peu de tout. » Marco Verratti a indiqué qu’il a « la chance d’avoir un tapis de courses à la maison ». Du coup, il peut « courir un peu » au quotidien.

Verratti et les fameux applaudissements

Le soir, Verratti et ses proches font un geste de soutien et de remerciement en direction des soignants. « C’est une des premières fois qu’on a tous une si grande responsabilité, c’est pour ça qu’il faut montrer qu’on est fort. En Italie comme en France, nous sommes des nations très unies dans les moments difficiles. J’applaudis tous les soirs à 20h00 avec les enfants sur la terrasse. »

« C’est un moment un peu émouvant. » Le joueur âgé de 27 ans a mis l’accent sur le fait que ces personnes sont « des héros » qui font face à la pandémie de coronavirus. Verratti a rappelé « qu’ils travaillent 12, 15, 18 heures par jour » et qu’ils « se mettent en danger souvent ». Au final, l’Italien juge qu’ils « font un travail magnifique » au quotidien et qu’il faut avoir une pensée pour eux.

Images de IconSport