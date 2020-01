PSG : Verratti bave en voyant jouer les « Quatre Fantastiques »

Le milieu de terrain Marco Verratti (PSG) est ravi de pouvoir jouer avec Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi et Angel Di Maria.

Contre Saint-Etienne (6-1), en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les « Quatre Fantastiques » ont frappé fort. Mbappé (1 but, 1 passe décisive), Neymar (1 but), Mauro Icardi (3 buts, 1 passe décisive) et Di Maria (1 passe décisive) ont chacun apporté leur pierre à l’édifice. Selon Le Parisien, Verratti a déclaré que le club parisien avait vraiment de « la chance d’avoir quatre des dix meilleurs joueurs du monde ».

Pour lui, c’est juste « incroyable » de les voir exprimer ensemble sur le terrain. Marco Verratti a le sentiment que l’entraîneur allemand Thomas Tuchel a du mal à se passer d’un de ces quatre joueurs. « C’est pour ça que le coach a choisi de changer de système. En laisser un des quatre sur le banc, c’est vraiment quelque chose de difficile pour le football. »

Verratti et la force collective du PSG

Forcément ce quatuor offensif et leurs partenaires travaillent beaucoup « à l’entraînement ». Histoire de « bien défendre » et « récupérer le ballon » le plus vite possible. Pour « Le petit hibou », c’est indispensable que tout le monde fasse « les efforts » si l’équipe veut « jouer comme ça ». Autrement dit, avec ce système de jeu très ambitieux sur le plan offensif.

« On s’est parlé dans le vestiaire après le match de Madrid. On s’est dit que si on voulait changer de système, il fallait que tout le monde coure. Dans le football d’aujourd’hui, dans les grandes équipes, il n’y a que des grands joueurs et si tu ne les presses pas, ils arrivent à jouer au ballon. C’est pour ça qu’on a changé un peu de mentalité », a indiqué l’international italien.

