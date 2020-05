Mercato / OM : Payet enchanté pour une bonne nouvelle

Le milieu offensif français Dimitri Payet est aux anges puisqu’André Villas-Boas a décidé de rester à l’OM.

Suite au départ d’Andoni Zubizarreta, Villas-Boas s’interrogeait encore plus à propos de son avenir à Marseille. A plusieurs reprises, l’entraîneur portugais avait fait savoir qu’il s’inquiétait en vue de la saison prochaine. Pour lui, c’était inconcevable de repartir avec un effectif qui n’était pas assez étoffé sur le plan qualitatif.

Finalement, André Villas-Boas a choisi de continuer sa route à l’OM la saison prochaine. Dirigeants, supporters, joueurs… Tout le monde ou presque est soulagé après cette décision signée « AVB ». Si Villas-Boas avait fait ses valises, la crise aurait été amplifiée au Stade Vélodrome.

Payet est soulagé pour Villas-Boas

En apprenant la bonne nouvelle pour André Villas-Boas, Dimitri Payet était ravi. Par le biais du Journal de l’île de la Réunion, le milieu offensif a déclaré que le technicien avait « tout le soutien du vestiaire ». A ses yeux, « AVB » a fait du très bon travail à l’OM depuis son arrivée.

« Il y a un an, peu de nous nous auraient vu à la deuxième place du classement avec un effectif aussi réduit. Il a fait tout ce qu’il fallait pour qu’on soit récompensés en atteignant l’objectif fixé. C’est aussi une super bonne nouvelle pour moi car on a réussi une bonne saison ensemble. Il adore le ballon, et moi, j’aime le beau jeu », a expliqué Payet.

Images de IconSport