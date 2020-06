Mercato / OM : le plan de Villas-Boas et des dirigeants

Selon La Provence, l’entraîneur André Villas-Boas (OM) et ses supérieurs ont un plan d’action précis pour le mercato estival.

Rappelons que le marché des transferts… franco-français a débuté lundi dernier. Pour La Provence, Villas-Boas a « le rôle du maître du jeu » au Stade Vélodrome. Il est vrai que « personne ne connaît mieux l’effectif que lui » à Marseille. Après avoir décidé de poursuivre sa route à l’OM, André Villas-Boas a des « objectifs prioritaires » afin d’améliorer son effectif.

La Provence précise que « trois postes seraient ciblés ». Villas-Boas attendrait la venue d’un défenseur central polyvalent, d’un milieu défensif et enfin d’un attaquant. Pour le premier et le troisième poste cités, deux noms sortent du lot. Il s’agit de ceux de Carlos Salcedo (Tigres UANL) et de M’Baye Niang (Rennes).

Villas-Boas sait à quoi s’en tenir…

Mais le média phocéen rappelle que « le mercato estival du club dépendra des ventes ». Les finances de l’OM ne sont pas au beau fixe. Le président Jacques-Henri Eyraud et consorts vont essayer d’obtenir 60 millions d’euros par le biais des ventes de plusieurs éléments.

Avant de pouvoir acheter, Marseille doit donc vendre et si possible rapidement… A défaut de cela, Villas-Boas pourrait ne pas pouvoir s’appuyer sur les trois voire quatre recrues désirées. A moins de pouvoir réaliser quelques bons coups sans débourser trop d’argent. Sans renforts, l’équipe de l’OM aurait sans doute du mal à être performante en Ligue 1 (2e place obtenue lors de cet exercice) et en parallèle en Ligue des Champions…

