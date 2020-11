Mercato / OM : un pilier de Villas-Boas prêt à quitter le nid ?

Lors d’un entretien accordé à La Provence, Daniel Sousa s’est exprimé à propos d’André Villas-Boas ou encore son avenir à l’OM.

Tout d’abord, Sousa a évoqué son rôle auprès du coach portugais de Marseille. « Je suis l’adjoint d’André. Je l’aide dans tous les domaines, sauf pour les conférences de presse ! On s’occupe de l’élaboration des séances, on les dirige aussi. Je fais beaucoup d’analyses après le match, le soir-même, pour travailler individuellement avec les joueurs. C’est mon plus gros travail, ça me prend du temps, deux ou trois heures. Je prépare les corrections et ensuite je fais un retour pour chaque joueur », a-t-il souligné.

Puis Daniel Sousa a évoqué les critiques qui s’abattent beaucoup plus sur l’équipe marseillaise cette saison. Pour lui, Villas-Boas vit plutôt bien cela. « Très bien. Il les accepte. Après, il faut voir si elles sont agressives ou pas. Je les trouve dures à écouter, mais elles sont aussi l’occasion de faire bouger les choses. On est fidèle à notre idéologie. On ne va pas changer par rapport à une critique extérieure. » L’adjoint « d’AVB » croit que ces critiques peuvent permettre de « nourrir une réflexion pour faire des ajustements » au sein du onze titulaire.

Villas-Boas bientôt privé de son bras droit ?

Sur le plan contractuel, Sousa et Villas-Boas sont liés à l’OM jusqu’au 30 juin 2021. Pour sa part, l’adjoint a « des ambitions personnelles ». Cela signifie qu’il pourrait s’éloigner du technicien portugais et peut-être endosser le costume d’entraîneur numéro un. Pour sa part, André Villas-Boas pourrait aussi miser sur un départ et signer dans un club étranger ambitieux.

« Mon ambition du moment est de faire quelque chose d’important à l’OM. Une passion est née depuis l’an dernier, on aime tellement ce club qu’on veut gagner quelque chose pour rester dans l’histoire. Ça, c’est mon ambition et celle du staff », a tout de même nuancé Daniel Sousa. En vue de la saison prochaine, les dirigeants phocéens ont tout intérêt à réfléchir au sujet de la succession éventuelle de ce duo Villas-Boas – Sousa…

Images de IconSport