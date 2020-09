OM : ça devient inquiétant, Villas-Boas et Mandanda lucides

L’équipe de l’OM a concédé un résultat nul face à Metz (1-1). Villas-Boas et Mandanda ne se sont pas défilés en point presse.

Tout d’abord, l’entraîneur marseillais a confié que « ce n’est pas bon ». Pour le Portugais, « la victoire à Paris semble déjà loin ». Avant ce duel contre Metz, l’OM avait déjà fait un nul contre Lille (1-1) suite à une défaite contre Saint-Etienne (0-2). Pour Villas-Boas, il est impossible de « se contenter de 2 points sur 9 » qui plus est au Stade Vélodrome. « C’est insuffisant. Mais il reste des matches, on reste au contact avec le haut du classement, seul Rennes a pris un peu d’avance. »

« Mais je pense qu’à ce moment de la saison on peut encore se le permettre », a-t-il nuancé. A propos de la performance de ses troupes, André Villas-Boas croit tout simplement qu’elles ont manqué d’efficacité et de contrôle face aux Grenats. « Metz n’a que deux occasions, celle du 2-0 et le but. Dommage pour nous, à ce moment-là on méritait d’être devant. (…) On doit améliorer l’intensité, et ce soir on n’a pas assez de tirs cadrés. On a un gros match contre Lyon, je pense qu’on peut montrer un autre visage. »

Mandanda d’accord avec Villas-Boas

Aux yeux du gardien de but et capitaine de l’OM, Steve Mandanda, lui et ses coéquipiers doivent avoir « plus le jeu » à domicile. Histoire de « jouer en attaques placées ». Pour Mandanda, la donne est complètement différente lorsque Marseille est hors de ses bases. « On a plus de mal qu’à l’extérieur, où on joue en attaque rapide avec un bloc plus bas. C’est comme ça, on n’a pas nos supporters, on a du mal à domicile, on en a conscience mais on continue à travailler. »

A l’image de Villas-Boas, Mandanda a déjà le regard tourné en direction de Lyon. Objectif : vaincre ce rival au Parc OL le 4 octobre. « On a un match important à gagner la semaine prochaine. Il faut rester soudés, rester positifs et continuer à travailler. Je ne peux pas laisser dire qu’il y a un syndrome Vélodrome, l’an dernier on n’a pas perdu énormément de matches. »

Images de IconSport