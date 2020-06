Mercato / Chelsea : un coup de maître, Lampard doit savourer (officiel)

Les dirigeants de Chelsea ont officialisé le transfert de l’attaquant très prolifique Timo Werner (RB Leipzig).

Auteur de 32 buts et 13 passes décisives en 43 matches cette saison, l’ancien buteur du VfB Stuttgart portera bientôt le maillot des Blues. Selon le communiqué publié sur le site officiel du club londonien, « un accord avec le RB Leipzig » a été « conclu » pour Werner. Des médias anglais et allemands tablent sur une indemnité de transfert comprise entre 50 et 60 millions d’euros.

Pour le moment, le club anglais n’a pas donné le montant exact. Au niveau salarial, Timo Werner devrait percevoir environ 10 millions d’euros par an à Stamford Bridge. Notez qu’il « restera au sein du club allemand pour le reste de la saison en Bundesliga ». Le footballeur âgé de 24 « rejoindra ses nouveaux coéquipiers en juillet, sous réserve d’un examen médical ».

Werner a une pensée pour Leipzig

En guise de première déclaration, Werner a déclaré être « ravi de signer à Chelsea ». C’est une vraie fierté pour lui « de rejoindre ce grand club ». Ensuite, l’artilleur allemand (29 sélections, 11 buts) a tenu à faire un clin d’œil à son écurie du moment. « Je veux bien sûr remercier le RB Leipzig, le club et les fans pour ces quatre années fantastiques. Ils seront toujours dans mon cœur. »

Puis Timo Werner a indiqué avoir « hâte » d’être « à la saison prochaine » avec ses « nouveaux coéquipiers », son « nouveau manager » (Frank Lampard) » et « bien sûr les fans de Chelsea ». Objectif : avoir un très bel avenir « ensemble » à Stamford Bridge. Nul doute que Lampard doit avoir le sourire. Le manager anglais a la garantie de pouvoir s’appuyer bientôt sur un buteur redoutable.

Images de IconSport