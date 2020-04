PSG / Coronavirus : Al-Khelaïfi veut finir… une compétition

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, est obnubilé par la fin de la saison en Ligue des Champions.

On peut comprendre le patron du club de la capitale française. Cette saison, le Paris Saint-Germain a réussi à vaincre la malédiction comme on dit. Les Parisiens ont franchi le cap des 8es de finale de la C1. Kylian Mbappé et consorts ont éliminé le Borussia Dortmund (2-0, 1-2). Ensuite, cet exercice a été suspendu à cause de la pandémie de coronavirus. Mardi (hier), le Premier ministre Edouard Philippe a fait sans doute une croix sur la fin de la saison en Ligue 1.

Al-Khelaïfi n’a pas l’air d’être contre cette décision politique. En revanche, le Qatarien aimerait bien que l’équipe du PSG puisse poursuivre son parcours européen ! « Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des Champions aux lieux et dates où elle sera organisée. » Nasser Al-Khelaïfi est même prêt à ce que l’escouade de Thomas Tuchel quitte les frontières françaises si nécessaire !

Al-Khelaïfi est prêt à tout pour la C1 !

« S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff. » Reste à savoir ce que fera l’instance européenne qui régit le football. Elle est clairement dépendante des décisions prises par les divers gouvernements sur le continent. Pour l’heure, il n’est pas garanti qu’on puisse aller au bout de cette édition 2019/2020 de la Ligue des Champions.

