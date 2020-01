Mercato : ambitions, Mbappé… Il veut tout casser au PSG !

Le milieu de terrain Adil Aouchiche espère franchement que cette année 2020 sera la sienne au PSG qui est son club formateur.

Interrogé via Le Parisien, le footballeur âgé de 17 ans a fait savoir qu’il était sur la pente ascendante au Paris Saint-Germain. Pour lui, l’environnement est idéal au sein du club de la capitale afin de progresser régulièrement. « Je travaille chaque jour avec les meilleurs joueurs du monde. Pour ma jeune carrière, c’est le top ! Ils me conseillent beaucoup. J’apprends sur le terrain comme en dehors. Je suis dans un grand club, j’ai fait des bancs, été titulaire une fois en Ligue 1 et même découvert les veilles de Ligue des champions », a-t-il rappelé.

Aouchiche a l’impression que ses « rêves commencent à se réaliser » sur la planète football. Au quotidien, Adil Aouchiche s’appuie beaucoup sur Idrissa Gueye et Kylian Mbappé. « Je pose beaucoup de questions à Gana Gueye, que j’appelle Tonton car il est plus âgé que moi. J’échange aussi avec Kylian Mbappé sur ses débuts et la manière dont il en est arrivé là. » Même le capitaine Thiago Silva le « conseille » souvent afin qu’il devienne meilleur au fil du temps.

Aouchiche prend exemple sur « KM7 »

Globalement, Aouchiche sent que tous ses coéquipiers l’aiment « bien » au sein du vestiaire. « On n’est que trois jeunes, alors ils nous entourent, nous disent de nous lâcher et de jouer comme on sait le faire. » Adil Aouchiche a parlé une seconde fois de Mbappé. A ses yeux, l’attaquant tricolore est vraiment un modèle à suivre au quotidien. « Après Kylian est l’une des personnes qui s’exprime le mieux depuis tout jeune. Il n’a pas de pression face aux médias. C’est comme cela qu’il faut être, naturel, montrer ses ambitions et répondre sans mensonge. »

A propos de ses ambitions au PSG, Aouchiche a mis l’accent sur le fait qu’il était très motivé afin de tout rafler sur la scène nationale et européenne. « Je rêve de tout gagner, de soulever tous les trophées, de marquer beaucoup de buts, de faire un tas de passes décisives, de m’imposer dans un groupe pro… » Au niveau international, le natif du Blanc-Mesnil désire tout simplement intégrer le groupe France à moyen terme. « Aller chez les Bleus, aussi, c’est un rêve. Le fait d’y être chez les jeunes me motive forcément à aller en A. » Nul doute que le sélectionneur Didier Deschamps suit son évolution de près.

